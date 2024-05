De verschillen binnen de EU zijn enorm. België vangt bijvoorbeeld alleenstaande mannen niet meer op, wij wel. Hoe hard de linkse kerk ook schreeuwt dat een nieuw asielbeleid nooit kan, het is al decennialang de status quo over de grens. Wij gaven statushouders voorrang op sociale huurwoningen, Duitsland bouwt tentenkampen en Frankrijk sloopt tentjes in ruil voor een plekje onder de brug .

Migratiedeskundigen vrezen een race to the bottom . Ze snappen niet dat die race al begon met oude ontwerpfouten van de EU zoals het loslaten van het Dublin-criterium of vrij verkeer van personen. Een lidstaat dat bovengemiddeld goed voor kansarmen zorgt, krijgt net zolang extra migranten totdat dit barmhartige land bezwijkt . Migranten kunnen immers zichzelf informeren, vergelijken en kiezen .

Leg maar uit aan iemand die al dertien jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning dat er geen asielcrisis is. Leg deze criminaliteitscijfers maar uit. Leg het uit aan de winkeliers of bewoners in Ter Apel. Leg dat maar uit aan de moeder van een paar kinderen waarom ze geen huisarts meer krijgt. Leg uit waarom het dichtstbevolkte land van de Europese Unie geen uitzondering nodig heeft.

Vanaf onze kamer tot en met de buitenlandse pers buitelt men over elkaar heen hoe rechts de nieuwe coalitie genoemd mag worden. Men vergeet dat 70% van de Europeanen vindt dat er te veel immigratie is. Worden de Europese verkiezingen van 6 juni ook radicaal of extreem? Sowieso maakt deze eendimensionale rechtslinksprojectie een inhoudsloze karikatuur van onze complexe politiek.

Mochten er reaguurders zich thuis eenzaam voelen, er zijn nogal wat aantrekkelijke, jonge huwbare vrouwen dakloos. Gewoon geboren en getogen in ons mooie landje, met een baan. Uithuwelijking als antwoord op woningnood is het einde van de zelfstandige vrouw. De emancipatie stopt hier. Die vrouwen moeten maar met iemand in bed kruipen, bijvoorbeeld onze demissionaire premier.

Het akkoord herhaalt een oude bouwambitie, en werkt dat uit in beleid en budget, maar niet in bouwvakkers. Tekst kan je typen, geld kan je scheppen, maar zodra de nobele ideeën de werkvloer raken, ontmoet de theorie de praktijk. Kantoren raken steeds voller, we praten graag in meerdere lagen over van alles, dat is makkelijker en nog eventjes beter betaald dan daadwerkelijk iets doen.

Probleem is alleen dat we al niet genoeg technici hebben om onze verslaving aan elektriciteit, wegen of riolering te voorzien. Laat staan voor een uitbreiding van de energievoorziening, woningbouw of energietransitie. We blijven daarin afhankelijk van arbeidsmigratie, wat weer eisen stelt aan nog meer woningen, wegen, onderwijs en zorg. Dit vormt een vicieuze cirkel waar we uit moeten.

Scholen moeten we niet beoordelen op zelfgeschreven rapporten, maar op studiekeuze. We moeten stoppen met politieke experimenten om schooladviezen naar boven af te ronden om kiezers te kopen. We hebben vaklui vanuit het mbo hard nodig. Die moeten niet in burgerschapsonderwijs leren op “de partij” te stemmen, maar moeten leren huizen, infrastructuur en energievoorzieningen te bouwen.

We moeten niet meer kiezen tussen vmbo, havo en vwo, maar tussen lts/pro, mts/mbo en hts/hbo. Onze welvaart en gezondheid drijft op een complex technisch stelsel met vele oude hiaten. De energietransitie moet de kern verwisselen, terwijl het winkeltje blijft draaien. Er moet niet meer geld naar onderwijs, maar het geld wat erin zit moet meer naar de klas en meer richting techniek.

De energietransitie krijgt eindelijk meer kernenergie. De veiligste, de schoonste en de goedkoopste energie die we kennen. Beter dan zon en wind die energieopslag eisen. Veel beter dan fossiele brandstoffen, waarvan het afvalproduct zeewater verzuurd. U ademt te veel CO2 in en wordt daarvan meetbaar dommer. (PDF) We mogen wereldwijd bossen aanleggen om die troep uit de lucht te halen.

Nieuwsuur ging vanochtend weer vol op het orgel over kernafval. Ze begrijpen nog steeds niet dat je eerst onbeschermd radioactief materiaal uit de natuur moet halen, daar energie uit onttrekt en daarna zorgt voor veilige langdurige opslag. Samengevat ben je dus de natuur aan het schoonmaken. De risico`s dalen altijd. Dat kunnen we zo goed, dat je door de opslag kunt lopen. Dit is geen issue.

Deze Pavlovreactie op kernafval is tekenend hoe feitenvrij er gereageerd wordt op dit akkoord. De nieuwe coalitie is door de linkse kerk ongewenst. Nieuw asielbeleid wordt onmogelijk genoemd, maar je kunt in de trein stappen en binnen een paar uur zelf zien dat andere EU-landen dat onder dezelfde internationale verdragen gewoon doen. Hetzelfde kan al jaren voor stikstof, dat zie al aan de grens.

Als je kijkt naar de ecologische voetafdruk van een Westerling tegenover die van een Zuid-Amerikaan, Afrikaan of Aziaat, dan is migratie naar Europa eigenlijk al een milieudelict. Het lost misschien op individueel niveau iets op, maar het is nooit op te schalen naar de miljarden mensen die leven met minder kansen, welvaart, veiligheid, zorg, voedsel en drinkwater. We kunnen louter informatie delen.

Ik hoop vooral dat deze nieuwe coalitie alle archieven snel opent en op respectvolle manier alle Kamervragen, WOB- en WOO-verzoeken nogmaals beantwoordt, maar nu oprecht en in volledigheid. You can`t change what you don`t acknowledge. Misschien zal dit nieuwe kabinet nog geen oplossingen kunnen bieden, we kunnen het wel eens worden over de feiten en probleemstellingen.

Publicatie is de eerste stap naar progressie.