Ha ja, Drake, die maakt dus jongemensen-muziek en heeft daar hartstikke veel succes mee, een soort Taylor Swift maar dan met iets meer testosteron. Als u nog nooit van de beste man gehoord hebt, troost u met de gedachte dat dit waarschijnlijk ook geldt voor Frans Timmermans maar dat dit Frans Timmermans er niet van zal weerhouden groot fan van hem te zijn. Soms heeft de werkelijkheid gewoon een zetje nodig.

Hoe dan ook, rappers zijn doorgaans nogal trotse pauwen, en zo nu en dan culmineert dat in een zogeheten battle, een exposé van waarom een collega hartstikke stom is. Snedig sneren op hoog niveau, een soort GeenStijl-topics met een beat eronder, maar dan ietsje heftiger. Eerder dit jaar vlogen Drake en de iets minder succesvolle (maar volgens puristen veel betere) Kendrick Lamar elkaar in de haren.

Na enig voorspel leidde dit tot zes (!) liedjes in een week tijd. In eerste instantie ging het er (iig met de kennis van nu) nog best zachtaardig aan toe maar aan het eind van de week had Drake Kendrick Lamar ervan beschuldigd dat-ie zijn vrouw slaat en eigenlijk niet de vader van zijn kinderen is, en had Kendrick op zijn beurt de halve wereld ervan overtuigd dat Drake is wat we in Nederland een kleuterneuker noemen. Eerst in het naargeestige Meet The Grahams, waarin Kendrick brieven voorleest aan de vader, moeder en de 7-jarige zoon (!) van Drake, en daarna in Not Like Us, dat de genadeklap was en een heule grote hit deze zomer. Op zich best lullig om amper meer de deur uit te kunnen zonder voor pedofiel te worden uitgemaakt, maar ja, dat hoort er dus een beetje bij. Afijn, we zijn zes maanden verder, Kendrick heeft net een nieuwe elpee uit, Drake maakt van de gelegenheid gebruik om... zijn platenmaatschappij aan te klagen omdat het allemaal niet eerlijk is. Via een distributiedeal is Universal namelijk ook soort van Kendrick's platenmaatschappij, en volgens Drake is een aanzienlijk deel van de streams van Not Like Us op Spotify door diezelfde platenmaatschappij gekocht, terwijl Drake's antwoordliedje juist kunstmatig klein zou zijn gehouden. Een beetje zoals voetbalsupporters die bij een nederlaag roepen dat de scheidsrechter omgekocht is en de KNVB corrupt.

Voor de duidelijkheid: Drake meneer heeft naar schatting 250 meloen dollartjes op de bank staan. Moneystacks klaarblijkelijk even lang als de tenen. Wat een ontzettend sneue heuvel om op te sterven zeg.

Update Hoppa, nog meer Juridische Stappen: Drake beschuldigt Universal van smaad en lasterrrr. Want: hunnie hebben Not Like Us uitgebracht. Juist ja.