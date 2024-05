De GeenStijl Muziekredactie signaleert: het debuutalbum van rapper Aziz Hathot. Toepasselijk getiteld 'Kafir'. "Kafir of kafier (Arabisch) is de aanduiding voor een ongelovige door moslims. In een meer bredere betekenis betekent kafirhij die het bestaan van God ontkent, een atheïst dus."

Hathot beschrijft het album als zijn coming out als ex-moslim. Via hiphop-platform Rapnieuwstv op Instagram deed Aziz een poging zijn debuut te pluggen bij de doelgroep, maar hij stuitte op talloze haatreacties. Zo was daar NPO-lieveling Ystijd die schreef "Dit is dus wat ze bedoelen met een psychose" en allerhande verwijzingen naar de "dag des oordeels" waarop Hathot wel anders zal piepen. Niet heel verrassend en vooral niet lief.