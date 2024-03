Hamas [10.000 van de 30.000 soldaten gedood en heel veel in hechtenis, 18 van de 24 bataljons en geheel Gaza behalve Rafah in de min] eist: garanties op een 'permantentere wapenstilstand', de volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza en een maximaal aantal Palestijnse met terroristisch oogmerk veroordeelde gevangenen terug. Kortom, ze willen terug naar 6 oktober maar dan mét die gevangenen als eindejaars ramadanbonus. Onderhandelen met de Arabische slag, heet dat.

Israël antwoordt: maat wat denk je nou. En daarmee eindigt de wekenlange onderhandeling in Caïro in een impasse. Waar Hamas natuurlijk op hoopt is dat Israël het dreigement tijdens ramadan aan te vallen waarmaakt. Want met 1,4 miljoen burgers in Rafah die Hamas zeer waarschijnlijk als laatste troef zijnde niet naar die 15 tentendorpen met 25.000 tenten per dorp langs de kust zal laten vertrekken, is Rafah op zich al een extreem gevoelige operatie.

En als Israël deze operatie daadwerkelijk tijdens de ramadan start wordt de Oemma natuurlijk nog gekker dan-ie al was - en dat zegt heel wat.