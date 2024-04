Okee bejaarden we zullen het nog één keer uitleggen. Die bankmedewerker is géén bankmedewerker want het is een lul die op zoek is naar uw centjes en die politierechercheur is géén politierechercheur want dat is óók een lul die op zoek is naar uw centjes. Een politierechercheur zal je niet doorverbinden met Gerda van de Rabobank (hoewel er wel heel veel Gerdii werken bij de Rabobank), een politierechercheur vraagt niet om je pincode en een politierechercheur neemt al helemaal je kluis niet mee. En nu moeten alle bejaarden echt eens KAPPEN met het geven van pinpas + pincode want we beginnen zo langzamerhand te vermoeden dat ze het expres doen, om te laten merken dat ze zo zielig zijn ofzo.