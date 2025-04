De beste alinea in de Volkskrant dit paasweekend komt niet van een dikbetaalde VK-columnist, maar graties van Rudi Westendorp (65), bejaardendeskundoloog en nog veel meer. Komt-ie:

‘Het domste wat je kunt doen als 65-jarige is in zo’n levensloopbestendige woning gaan wonen, zonder drempels en met een lift. Dan weet je zeker dat je op je 75ste naar de fysio moet, die je dan gaat leren hoe je over drempels moet stappen.’

Deze mijnheer Westendorp woont in een middeleeuws pand met twee loeimoeilijke trappen (wenteltrap, alsook boerentrap) naar boven, en is er nog blij mee ook. Want zo blijft hij in leven, en leeft nog lang en gelukkig.

Ja, vergrijzend Nederland. Dat is even schrikken. Was u net van plan om het wat rustiger aan te doen, het bed in de woonkamer te schikken tegenover de 115 inch 4k flatscreen om ook eens wat streaming/F1/CL/OnlyFans te bingen, KOMT ER IEMAND DIE ER VERSTAND VAN HEEFT VERTELLEN dat u niet op uw reedt mag gaan zitten, gewoon lekker 12 x daags de trap op moet lopen, want anders bent u in een paar jaar hartstikke kassiewijle.

Want Italiaanse omaatjes, is het argument. Die pastadames scharrelen zeven maal per dag vanuit de bergen naar een crucifixje aan de oevers van het Como-meer, en daarom zijn ze op 95-jarige leeftijd nog topfit.

Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboudumc in Nijmegen, begint met het slechte nieuws. Vanaf een jaar of 50, bij sommigen nog eerder, verlies je spiermassa. 1 procent per jaar ongeveer. Lijkt weinig, is het niet. Vanaf je 70ste gaat het nog harder: 2 procent per jaar. Hopman: ‘Het verlies neemt exponentieel toe. Hoe ouder je wordt, hoe meer spiermassa je verliest.’

Goes without saying dat Onze Overheid trapliften subsidieert want u moet gewoon deaud na uw 50ste. Leefde Pieter Omtzigt nog maar.