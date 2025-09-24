Lil Kleine, inmiddels een man met meer documentaires dan grote hits, heeft weer een nieuwe documentaire. Of eigenlijk een verkapte promo voor zijn nieuwe album. Waar de vorige docu nog ging over het terrorkoppel dat hij vormde met Jaimy Vaes, die er een jaar over deed om te vertellen dat Lil Kleine haar hoofd NOOIT tussen een autodeur heeft geklemd, staat nu een tumultueuze relatie met een ander vrouwtje centraal. Naast wat gedoe over de nieuwe muziek (iets met 'Lil Kleine en Jorik opnieuw moeten uitvinden') is er 1 ander groot thema dat aan bod komt, namelijk dat Kleine zich per abuis heeft laten pijpen door een ander na een avondje uit. Zoals Kleine dat zelf noemt, 'Pappie heeft een slippertje gemaakt'. Kwam ook wel een beetje door het meisje zelf, die was namelijk 'Te gretig' en 'Liep zo achter me aan naar binnen'. Een wijze les die zijn vrouwtje vervolgens aan Lil de Lul meegeeft: 'Die kankerhoeren willen je niet neuken omdat je zo leuk bent.' Juist. Waar was eigenlijk dat hondje?