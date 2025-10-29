FOTOTOPIC. Politici steken stembiljet in gleuf
Niet meer, niet minder
Geert Wilders (stemt PVV)
Frans Timmermans (stemt PvdA-GL)
Dilan Dinges (stemt toch maar weer VVD)
Eddy van Hijum (stemt NSC)
Rob Jetten (stemt D66)
Caroline van der Plas (stemt BBB)
Henri Bontenbal (stemt CDA)
Jimmy Dijk (stemt SP)
Stephan van Baarle (stemt Hamas)
Esther Ouwehand (stemt Vrede voor Dieren)
Lidewij de Vos (stemt FVD)
Joost Eerdmans (stemt JA21)
Mirjam Bikker (stemt Jezus)
Laurens Dassen (stemt Volt)
Chris Stoffer (stemt SGP, gek genoeg mag zijn vrouw ook stemmen)
U stemt: vanavond af op GeenStijl
