Schoof weet "absoluut" wat hij gaat stemmen, maar "blijft het geheim van Dick Schoof"

Schooft zweeft niet

Hoe noem je het tegenovergestelde van een zwevende kiezer eigenlijk? BODEMVAST? De Telegraaf schrijft: "Veel kiezers zweven nog, maar weet onze partijloze premier al wat hij gaat stemmen? „Absoluut”, reageert minister-president Dick Schoof desgevraagd. „Daar heb ik geen stemwijzer voor nodig.” (...) Maar op wie gaat de minister-president nu zélf stemmen? „Dat blijft het geheim van Dick Schoof.”" Maar welke partij heeft het hart van de partijloze ambtenaar dan zo veroverd? Wie ontsloot in hem deze gezekerde overtuiging? De gewogen gok van onze vakjury: Jetten of Bontenbal. Al kan iemand die in derde persoon over zichzelf praat natuurlijk altijd nog uitslaan naar Eerdmans. Wat denkt u?

@Spartacus | 24-10-25 | 12:50

