Het heeft van oktober tot begin januari non-stop geregend. Het was het natste jaar OOIT gemeten. Bodems compleet verzadigd, oogsten verloren, kruipruimtes onder water, tuinen blank, zandzakken voor de deur, historisch hoge waterstanden, alle hens aan dek in het Markermeer, alles nat en iedereen nat, iedereen chagrijnig en ga zo maar door. Er hangt een SNEEUWBOM in de modellen maar ook dat zal wel weer een regenbom worden. En dan kom je terecht bij de NOS en dan lees je: "Het is nog kletsnat, maar experts waarschuwen: denk alvast na over zomerdroogte", en eigenlijk is het de schuld van de boeren. We hadden het al aangekondigd maar er wordt niet eens gewacht tot de zomer. Dat is echt / vast wel iets om over na te denken maar zijn wij nou echt de enigen die KLIMAATDIARREE krijgen van deze voortdurende stortbui aan voorgegeilde angstporno?

Update: het regent