Landgenoten maakt u alvast klaar voor de SNEEUWBOM DES DOODS. Hangt allemaal nog aan elkaar van mitsen en maren - vooral dat het koud moet blijven, want anders krijgen we gewoon weer een hele bak zeikregen. Vooralsnog voorspellen de @Jantje_-modellen ten noorden van de lijn Beverwijk-Emmen voor ergens volgende week een sneeuwbom van wel 20 centimeter. We geven de driehoek Lemmer-Drachten-Harlingen terug aan Bode Miller, de God van de Sneeuw. Koop strooizout in, poets de slee, haal een schep, DOE IETS. Later meer.

UPDATE - Ook weerman Michael voorziet 'een ❄️sneeuwstoring❄️'