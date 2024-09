Boodschappen zijn duur, maar herinneringen zijn onbetaalbaar. Dat weten ze in Rotterdam ook dondersgoed, en dus trokken ze zonder scrupules €1.000.000 uit om het afscheid van burgemeester Aboutaleb (Partij van de Aalmoes) zo memorabel mogelijk te maken.

"Voor dat bedrag worden onder meer een symposium in het stadhuis over de toekomst van het burgemeestersambt, een dag in het Park bij de Euromast waar de Rotterdammers afscheid kunnen nemen en een avond voor de zakelijke, bestuurlijke en persoonlijke relaties van Aboutaleb in De Doelen georganiseerd. Er is ook een bedrag opgenomen voor het afscheid van stadhuismedewerkers en de gemeenteraad zelf, komende donderdag."

Hartstikke attent van het college natuurlijk, al is de goede man een beetje een loer gedraaid door de meerdaagse conferentie Salafisme voor starters niet door te laten gaan, en had er best een essay onder de titel Aan mijn kinderen geen kafir: pleidooi tegen interculturele liefdesrelaties kunnen worden gedrukt in een oplage van 700 duizend. Ter leering ende vermaeck en zo. Gemiste kansen, maar hé: volgende keer ongetwijfeld beter.

Instant update Aboutaleb had tijdens zijn burgemeesterschap kanker, meldt het AD. Gelukkig is-ie genezen en hopelijk blijft die pokkenziekte ook in de toekomst weg.