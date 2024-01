Ooooo jongens het gaat helemaal los met een intersectionele genderfuck uit de HEL in de voetbalwereld. Joey Barton, oud-international van Engeland en oud-speler van onder meer Manchester City en Newcastle United, ergert zich kennelijk groen en geel aan vrouwelijke commentatoren en analytici in de voetbalwereld. Volgens Barton is dat MANNENWERK. Met je grote blote mannenklauwen vlees op de barbecue smijten en daarna over voetbal lullen, zeg maar. Want vrouwen kunnen niet (laten we zeggen: minder goed) voetballen, ze hebben minder verstand van tactiek, enzovoorts. "Mannen die luisteren naar vrouwelijke commentatoren moeten zich laten nakijken. Ik ga toch ook niet praten over breien", dat werk. Over vrouwelijke commentatoren Eni Aluko en Lucy Ward schreef hij: "How is she even talking about Men’s football. She can’t even kick a ball properly. Your coverage of the game EFC last night, took it to a new low. Eni Aluko and Lucy Ward, the Fred and Rose West of football commentary." Fred en Rose zijn seriemoordenaars. Enfin, nogal lomp en plat en boeien ook, maar deze Barton pakte tijdens zijn carrière dan ook meer headlines met ophef en controverse dan met prijzen.

Wat-ie ook doet: lachen om vrouwen die niet kunnen voetballen. "Technically, that’s awful. She can’t move without her legs rubbing together. You have to laugh. She’s 18 yds out and can’t reach the goal without a bounce! Fucking pathetic. Get them off the Men’s Football. Off the tele. Only there to tick boxes. DEI is a load of shit. Affirmative action. All off the back of the BLM/George Floyd nonsense. Cancel me, I’d don’t care anymore." In de hoek, schelm! Je lacht ook niet om mensen in karretjes!

MAAR NU. Nu komt de halve voetbalwereld in opstand met van die 'voetbal is voor iedereen' dooddoeners. De zender natuurlijk, andere oud-internationals, maar ook deze maffe Duitse profvoetbalclub: ga eens lekker WEG naar Duitsland - wat Barton duidelijk maakt met een afbeelding van De Stranden. En we weten allemaal dat het een kwestie van tijd is tot de KNVB zich ertegenaan gaat bemoeien. Want als er ergens een deugdoelpuntje te scoren is, staan de paarsgebroekte hbo-middlemanagers van de KNVB met de vinger omhoog en de neus vooraan. Hup KNVB waar blijf je?