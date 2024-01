1/2 Vannacht hebben we, @Douane en @POL_Zeehaven, 19 uithalers aangehouden in een Trojaanse Container waaronder de eerste vrouwelijke (18jr uit Rdam) ooit! Ook 6 minderjarigen. De 51 jarige vrachtwagenchauffeur uit Bosnië is eveneens aangehouden…..^djg

