- In laten zetten als kindsoldaat in drugshandel

- Vingers afhakken

- Stenen op weg smijten

- Met ouders naar resorts gaan

- Inbreken

- Met senioren leven

- Racen met fatbikes

- Fikkie stoken

- Aanslagen plegen

- Hotelkamers afbreken

- Verslaafd zijn aan social media

- Slecht slapen

- Naar Wimpie Engel luisteren

- Elkaar opjutten in sportschool

- Mensen doodmeppen met stoeptegel

- Lekker zuipen en roken

- Twijfelen over gender

- Grindr-afspraakjes in elkaar beuken

- Weglopen

- In aanraking komen met politie

Hee maar doen ze ook nog dingen GOED, die tieners van ons?