Zeau mensen. Gaat u er maar eens goed voor zitten. En dan gewoon thuis en niet op de weg. Boze tongen beweerden dat we nooooooit meer sneeuw zouden zien, maar hier zijn we nu. Terwijl ze in de kartelwoestijn met een elitemannetje (m/v) of 70.000 over de opwarming vergaderen, zitten wij met de gebakken peren. 1 tot 3 cm (lokaal 5 cm) sneeuw in Nederland & we hebben al een nationale ramp. Schiphol annuleerde TIENTALLEN vluchten wegens naderend onheil, en Rijkswaterstaat smijt met zout voor de bewegingszekerheid van Nederland. Sneeuwfront doet trouwens een Madonnaatje en is wat later, met desastreuze gevolgen voor de ochtendspits morgenvroeg. Succes met de sneeuwradar & sterkte.