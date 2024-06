Alle motivatiebrieven en cv's van beoogde ministers en stassen zijn sinds gisteravond laat openbaar, en vanaf vandaag voeren ze sollicitatiegesprekken, 'hoorzittingen' met de Tweede Kamer. Het is de eerste keer dat bewindspersonen op deze manier solliciteren op een kabinetsambt.

Alle VVD-motivatiebrieven slaan we over want die komen uit Chat-GPT met prompt "motivatiebrief die gewone Nederlander aanspreekt maar directeur niet vervreemdt, tekst waarmee ik op tennisclub gezien kan worden maar ook voor kan lezen aan taxichauffeur die me brengt".

We trappen af met beoogd migratieminister LEINTJE (Carolien is Lientje, Marjolein is Leintje). Faber schrijft:

"De alsmaar toenemende instroom van migranten baarde mij in die tijd [2010, red.] ook al de nodige zorgen en dat is er in de voorbije jaren niet minder op geworden. (...) Het is bekend dat ik als woordvoerder van de oppositie stevig kan zijn in debatten. Dat heeft geleid tot commotie. Ik heb daar begrip voor. Ik ben mij er zeer van bewust dat in mijn nieuwe beoogde rol als minister van Asiel en Migratie, mijn uitingen niet oppositioneel maar ministerieel dienen te zijn.

(...) Ik ben me bewust van de enorme opgave die voor me ligt. Maar hard werken is mij met de paplepel ingegoten. Als dochter van een hardwerkende slagersfamilie in Amersfoort, ben ik opgegroeid in de naoorlogse periode van wederopbouw. Een periode dat Nederland een krachtige economische groei doormaakte en op allerlei ander gebied een belangrijke speler werd in de wereld. Een Nederland om trots op te zijn en een Nederland waar ik voor sta en zal blijven staan."

Behouden vaart Faab.