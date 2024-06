Volgens het beleidsplan waar de omroep mee gesticht is zouden bestuursleden van ON! jaarlijks een maximale vergoeding van 111.500 euro, ofwel de helft van de Balkenendenorm, ontvangen. Maar hee: "Bestuursleden van omroep Ongehoord Nederland hebben in strijd met het eigen beleidsplan tienduizenden euro’s extra vergoeding ontvangen. De hogere beloningen waren onder meer voor omroepdirecteur Arnold Karskens en beoogd PVV-minister Reinette Klever, zakelijk directeur."

Eindelijk was het daar. De omroep die zou opkomen voor DE MENSE van Nederland. Die als enige een ANDER GELUID zou laten horen. Die het EXTREEMLINKSE omroepbestel van binnenuit kapot zou maken. Oke, nog voordat ze zendtijd kregen op nationale televee kwamen ze met online content zoals het instralen van wijlen Pim Fortuyn en een kinderprogramma dat toch vooral de zwartepietendiscussie door de strotten van kinderen forceerde (een tv-versie van die laatste ging helaas niet door ). Maar naast dat het een clubje volidioten en totaaldebielen bleek, zijn het ook nog smerige zelfverrijkers . Dat hebben we nooit eerder gezien , zeg.

De halve-Balkenende-maatregel was juist in het leven geroepen omdat ON! als ware anti-omroep de schijn van 'graaien' wilde voorkomen. Toch werden in juli 2023 plots de statuten gewijzigd. Zo geschiede: "Volgens het jaarverslag 2023 verdiende Karskens 150.547 euro. Klever ontving 140.045 euro en bestuurslid media Peter Vlemmix 135.145 euro. Deze bedragen zijn inclusief belastbare onkostenvergoedingen. Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor bestuurders van een aspirant-omroep is 158.000 euro, daar zit Karskens bijna aan."

Dus ze willen niet graaien, maar vonden het nodig wel net ietsje meer 'niet te graaien'. Zo'n 40.000 heus-niet-gegraaide belastingballen, in het geval van Karskens. En waarom? Omdat ze ZIELIG zijn. "Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, waaronder de aanvallen vanuit de NPO op ons voortbestaan en de enorme werkdruk die daaruit voortvloeide, heeft de raad van toezicht besloten af te wijken van wat hierover in het beleidsplan stond."

Ach ja, het is ook niet makkelijk om een vrijheidsstrijder te zijn. Lucratief wel.