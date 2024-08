Nou dat is toevallig. De Berlijnse rapper staat Ski Aggu net een van zijn immergrüns te spelen - misschien wel 'besoffen in den spiegel schauen', of het enige liedje van deze meneer dat zelfs wij kennen, met een gastoptreden van slachtoffer van een anti-Holland-hetze Joost Klein. Afijn, meneer Aggu schrikt zich een hoedje als hij in zijn rechterooghoek plots vlammen ziet opstijgen uit een reuzenrad.

Best penibel, want het ding zat behoorlijk volgepropt. Twee gondels vlogen uiteindelijk in brand; inzittenden wisten via andere gondels te ontkomen. Wel zijn er meer dan dertig gewonden, waarvan twee ernstig, plus een paar agenten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.