Na het oppleuren van burgemeester Marian Witte een nieuwe politieke aardverschuiving in het centrum van het universum, de gemeente Geertruidenberg. Daar zit net aan een maand het nieuwe college van B&W, met op de portefeuille Leefbaarheid en Powerport (niet te verwarren met Powerpoint, hoewel ze daar in de gemeente Geertruidenberg ook zeer getraind in zijn) powerhouse Ferdi van Dongen van Gemeentebelangen. Het was nog even spannend of Ferdi zijn beloften aan het volk wel mocht waarmaken als wethouder, want onder meer de Geertruidenbergse fracties Morgen! en Keerpunt74 stemden TEGEN zijn benoeming want in het verleden kwam hij "soms fel uit de hoek richting ambtenaren" (of bestuurders, zie: Ferdi van Dongen op LinkedIn). Oei oei oei, een beetje opschudding in het Geertruidenbergse gemeenteapparaat, dat moeten we natuurlijk niet willen. Toegegeven, Ferdi wil dat bij nader inzien ook niet. Die kapt ermee, na 34 schitterend dagen. In een brief aan de gemeenteraad laat hij weten met "veel enthousiasme begonnen" te zijn en dat hij zich "vanaf de eerste dag met volledige toewijding" heeft ingezet voor Geertruidenberg. Dat is maar goed ook want als hij daar een dag later mee was begonnen zich had hij zich maar 33 dagen volledig toegewijd ingezet en dat zou heel jammer zijn. Van Dongen moet helaas concluderen dat het ambt "minder goed aansluit bij zijn kracht, werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht". Oftewel, wethouderschap van de gemeente Geertruidenberg is gewoon best wel een kudtbaan. Wie wil dat nou? Wij niet. Ferdi bij nader inzien ook niet. Heeft nu zes maanden recht op wachtgeld, trouwens. Lekker Fer.