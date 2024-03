Prachtig nieuws uit de hoofdstad. Hans Teeuwen wordt niet meer verdacht van illegaal wapenbezit. Dat heeft de Amsterdamse politie laten weten aan de bekende cabaretier. Dit, omdat Hans Teeuwen helemaal geen illegaal wapen in zijn bezit had. Hij had wel een luchtdrukpistool, dat te zien was in een video waarin Femke Halsema werd gepersifleerd. Dat luchtdrukpistool werd gisteren door ZES MAN POLITIE afgepakt, maar nu na """onderzoek""" is gebleken dat het een luchtdrukpistool is, mag Teeuwen het weer op komen halen.

Blijft de vraag staan:

"Schamen jullie je niet een beetje? Voor deze flauwekul?"