Zo en dan gaan we nu allemaal lekker slapen in een land waar zes pleefiguren een geslaagde persiflage op het fenomeen 'parate politie' uitvoerden door naar aanleiding van een lollig filmpje iemands huis binnen te vallen om een luchtdrukpistool in beslag te nemen. Lekker gewerkt allemaal, morgen weer gewoon normaal doen. Of anders overmorgen. Of, misschien, ooit.