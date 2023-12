Het is bijna Kerstmis en dan is het belangrijkste hoekje van het nieuws: HET WEER. Krijgen we een witte kerst? Valt er sneeuw? Gaan we de Elfstedentocht schaatsen? Het antwoord op al die vragen is: ja. Het gaat keihard sneeuwen, tot wel vijftig centimeter in het noorden, met sneeuwjacht en ophopingen, problemen op de A50, treinen die (natuurlijk) niet meer rijden en veel meer andersoortige problematiek. Vogels vriezen vast aan kabels, mollen zitten vast in hopen, oma kan het bejaardenhuis niet meer uit, enzovoorts. Het is tevens slecht nieuws voor het ijs, want vanaf morgen gaat het heel hard vriezen. -20 in het noorden, -15 in het zuiden. Lekker de houtkachel aan joepie! Als bekend staan de Limburgers als eerste op het ijs. Die lui zijn helemaal gek van twee dingen: 1. Vlaai eten. 2. Schaatsen. De voorzitter van De Friesche Elf Steden, Wiebe Wieling, heeft er in de gauwigheid een Elfstedentocht doorgedrukt. Het moet namelijk voor de sneeuwval, anders is het te laat. Er zitten immers al wat zwakke plekken in het ijs, bij Sneek en bij nog zo'n stad. Erben Wennemars komt dan helemaal over uit zijn woonplaats Dalfsen. De grote favoriet is Gary Hekman. En toen werden we wakker en was het zacht en nat, zoals altijd in Nederland.