Hoera er komt een nieuw seizoen The Voice of Aanrand! Er is MASSALE BELANGSTELLING om aangerand te worden, al zal dat met die nieuwe gedragsregels wat lastiger gaan. Bovendien zijn de engste wezels al uit het kippenhok gehaald, zoals Roofdiertje Rietbergen (foto boven), de bandlijder tegen wie NEGENTIEN MELDINGEN van ongewenst gedrag zijn gedaan (variërend van het bejegenen van minderjarige meiden tot het sturen van dickpics). Rietbergen zit thuis weer lekker cozy naast Linda de Mol op de bank(rekening). Enfin: "Twee op de drie zangers die zich hebben aangemeld is vrouw." Nou! Als dat geen geneukt worden wordt.