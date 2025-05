Bij de NRC hebben ze een nieuwe chef opinie, niet dat de oude chef opinie niet goed was, verre van zelfs, die was juist heel goed, maar die ging weg, dus nu hebben ze een nieuwe. En die nieuwe wil 'minder meningen' in het opiniekatern, maar 'meer ideeën'. Dat is toch een beetje als een groenteman die 'minder groente, meer sausjes' in zijn groentezaak wil, maar op zich best een leuk idee (we gaan al). Toch: valt zoiets in de praktijk vaak tegen. Zoals nu. De 13-jarige Syb Faes, niet alleen schrijver, maar ook presentator bij Radio 1, heeft eergisteren voor 16 euro een paar sokken met 'Fuck Fascism', 'Fuck Wilders' en 'Fuck Oppression' erop gekocht en kreeg daar toen zoveel ideeën bij dat hij er een stukje over geschreven heeft. Niet over of die sokken lekker zitten, maar wel over de vraag wat het kopen van deze sokken zegt over de machteloosheid van zijn generatie ('de Generatie Sok') "die dusdanig opgegroeid is in vrede dat ze geen urgentie voelt zich in te zetten voor politieke verandering". Twee linkjes naar onderzoeken erbij (de methode-Smithuijsen) en je hebt weer een opiniestuk zonder opinie, maar met ideeën. Zoals: betrek jongeren meer bij de politiek. Geniaal. Helemaal geen oude wijn in nieuwe sokken. Wat een idee.