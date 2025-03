De rechtbank van MOKUM doet vandaag uitspraak tegen de volgende vier Jodenhaters die terechtstaan voor hun rol in de Grote Amsterdamse Jodenjacht van 7 november 2024. Cenk D. staat terecht voor openlijk geweld, groepsbelediging en het vergoelijken van de Holocaust (!), Mohammed B. (niet die) mepte met zijn riem, Kamal I. sloeg, schopte en riep op om te rellen en Mounir M'C. was de beheerder van groepsappje Joden Zijn Stom. In totaal heeft het OM 122 knakkers in beeld voor de 'ONGEREGELDHEDEN' (dixit NOS). Van die 122 zijn er 36 geïdentificeerd. Later meer.

Update - Cenk: twaalf weken cel. "De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij zich uiterst kwetsend en beledigend uitliet over Joden met specifieke verwijzingen naar de Holocaust. De Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog is één van de schokkendste gebeurtenissen geweest in de geschiedenis en heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt, dat tot op de dag van vandaag doorwerkt in de levens van slachtoffers, nabestaanden en nakomelingen. De vergoelijking en bagatellisering van de Holocaust brengen niet alleen persoonlijk leed teweeg bij Joden, maar kunnen daarnaast bijdragen aan gevoelens van onveiligheid en onrust in de maatschappij.De rechtbank legt de man een gevangenisstraf van 12 weken op."

Update - Kamal: een maand cel (eis was een jaar)

Update - Mohammed: 30 dagen cel, waarvan 19 voorwaardelijk

Update - Mounir: zes weken cel