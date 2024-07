Imam Khamenei met with Mr. Ismail Haniyah, head of the political bureau of the Palestinian Islamic Resistance Movement Hamas, and Mr. Ziyad al-Nakhalah, the Secretary General of the Palestinian Islamic Jihad Movement. pic.twitter.com/H8LzJXyFgV

Hamas laat weten dat hoogste politieke leider Ismail Haniyah gisteren in Teheran "gedood is door een zionistische luchtaanval" nadat hij de beëdiging van Irans president Masoud Pezeshkian bijwoonde met andere Hamas- Houthi-en Hezbollah-vertegenwoordigers. Irans buitenlandwoordvoerder bevestigt het nieuws en zegt dat Haniyah's "blood will never be wasted. Haniyeh’s martyrdom in Tehran will strengthen the deep and unbreakable bond between Tehran, Palestine, and the resistance."

Israël heeft de aanval nog niet opgeëist.

Ook het vermelden waard: ondanks dat zijn dood nooit bevestigd is, is er sinds die aanval op 13 juli ook geen teken van leven van illustere Hamasleider Mohammed Deif geweest. En Hamas zonder Deif en Haniyah is niet hetzelfde Hamas.

Ondertussen heeft Hezbollah in een persverklaring laten weten dat hun #2 Fuad Shukr inderdaad aanwezig was in het gebouw dat gisteren in Beiroet door Israël werd getroffen, maar zegt nog niets over zijn status. "T__eams are working "diligently but slowly" to clear the rubble, and therefore "we are still waiting for the result of this action [including] the fate of the great commander and other civilians."

Ook werden Iraanse proxy-basissen van Kata'ib Hezbollah in Irak gisteren getroffen door Amerikaanse luchtaanvallen, waarbij drie vooraanstaande leden inclusief een veldcommandant van de Popular Mobilization Forces gedood werden.

Iran zweert uiteraard wraak voor de aanval op Haniyah, waarop Amerika antwoordt dat het Israël zal verdedigen als het grootschalig door Hezbollah aangevallen wordt. Een Amerikaans/Britse oorlogsvloot ligt sinds gisteren rond Libanon, ook om eventuele evacuaties van burgers en diplomaten uit te voeren in het geval van oorlog.

Update 08:10 - Volgens Iraanse media en Hamas zelf werd om 02:00 de slaapkamer (!) van Haniyah geraakt door een raket. Klinkt chirurgisch.

Update 08:52 - Khamenei's Iraanstalige account plaats een memoriam-video: "Momenten uit de laatste ontmoeting gisteren, dinsdag 9 augustus 14:03, met martelaar Ismail Haniyeh."