Afgelopen zaterdag voerde de Israëlische luchtmacht een buitengewoon zware aanval uit op een locatie midden in humanitaire zone Mawasi te Khan Younis - zie video's van de explosie en krater onderstaand. De doelwitten waren de illustere Hamas-leider Mohammed Deif (wiki) en Hamas' Khan Younis brigadecommandant alsook brein achter 7 oktober Rafa’a Salameh. Laatstgenoemde is volgens de IDF in deze aanval gedood, maar geheel in Deif-stijl is zijn lot vooralsnog onbekend. Tot aan 7 oktober had Mohammed Deif "minstens zeven" Israëlische liquidatiepogingen overleefd, Netanyahu was zaterdagavond nog "not yet absolutely certain" of hij gedood was, en 48 uur na de aanval is er nog steeds niets bekend. Dus wie weet heeft Mohammeds paling het toch weer geflikt, wat je sec operationeel alleen maar kunt respecteren.

Zeer waarschijnlijk werd bij de aanval de zwaarste JDAM met een springkop van 907 kilo ingezet. Volgens Hamas werden hierbij "minstens 90 mensen" gedood en 300 verwond. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan Hamas-strijders betreft, de IDF spreekt van "waarschijnlijk het merendeel", maar er gaan zoals altijd ook veel video's rond van kinderen en zeer waarschijnlijke burgerslachtoffers.

En dat doet de vraag toch rijzen: waarom hielden deze Hamas-kopstukken zich schuil midden in een humanitaire zone? Je zou soms bijna vermoeden dat Hamas dat van hoogste tot laagste rang al vanaf dag 1 doet! Wist u natuurlijk al, maar de New York Times bevestigt het in een nieuw onderzoek nu definitief, gebaseerd op interviews met Hamas-strijders, Israëlische soldaten, militaire analisten en analyses van Hamas-videos. Ze vatten het als volgt samen:

"Using civilian homes and infrastructure — including medical facilities, U.N. offices and mosques — to conceal fighters, tunnel entrances, booby-traps and ammunition stores. Ambushing Israeli soldiers with small groups of fighters dressed as civilians, as well as using civilians, including children, to act as lookouts; (...). Dragging out the war for as long as possible, even at the expense of more civilian death and destruction, in order to bog Israel down in an attritional battle that has amplified international criticism of Israel."

Die duistere gekken, je zou er al maar acht maanden voor staan te juichen.