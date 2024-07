Het is nog maar de vraag of Ons Glorieuze Nieuwe Kabinet Schoof het Zomerreces (morgen) gaat halen, want dit schaamteloze circus van vandaag (RECAP) is echt ongekend. Het is al de hele dag bloedbonje over en weer tussen alles en iedereen met een bruut salaris en dito wachtgeld in het Haagse. Al de gehele dag maakt de kinnesinne kleuterklas een potje van het landsbestuur met janken over tweets, janken over hoofddoeken, een Mokumse moeimaker in de Stopera die er doorheen komt fietsen vliegen, huilie over uitspraken van TOEN, grienen om semantische mierenneukerij, en eigenlijk rest ons niets anders dan een zootje KOLONELS met handpistolen in de Nationale Vergaderzaal om aan deze kinderachtige WANVERTONING in Lahlah-land een einde te maken. Om met d'oude Rutte te spreken: blegh! LATER MEER.

Update: Timmermans: het was een wanvertoning vandaag, hiero twee moties van wantrouwen, hoofdelijk stemmen aub

Update: Wilders: het was een heksenjacht vandaag

Update: Jetten: blablablabla btw, verbijsterend debat vandaag - en mijnheer Baudet, u bent een enge racist

Update: Jegiltdüs-Hysterius: het waren twee fantastische dagen

Update: Bontenbal: gaat met de auto naar huis, somber

Update: Omtzigt: EENHEID VAN KABINETSBELEID AUB

Update: Dijk: is naar een café geweest

Update: Lientje: Fijne verkansie allemaal. Doei!

Update: Van Baarle: sorry gemist, we waren ff buiten [red.]

Update: Ouwehand: OMTZIGT: DOE HET NIET

Update: Baudet: Rest mij dit kabinet het allerbeste te wensen

Update: SGP nu, wij gaan aan het bier. Laters.