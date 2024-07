We hebben gisteren (Deel I, Deel II, Deel III) úren zitten kijken naar een van de vervelendste Haagse debatten in de historie van vervelende Haagse debatten. Vrijwel geen wóórd over de regeringsverklaring (al gooide Ouwehand er af en toe nog een zinnetje door over de diertjes), maar voortdurend en oeverloos geëmmer als 'die en die heeft ooit iets gezegd over omvolking' en 'jij en jij zei toen en toen iets over Marokkanen'. Die daywalker Van Baarle is al helemaal een vastgelopen naald in de groef, met zijn 'u scheert mensen over een kam': dat wordt nu al járen tegen Wilders geroepen en al járen geeft-ie precies hetzelfde behendige antwoord. De oppositie heeft sinds hun verkiezingsnederlaag op 24 november (eigenlijk al sinds juli 2023, toen Rutte IV viel) de tijd gehad iets te verzinnen om het verhaal van Wilders te tackelen, of toch in ieder geval te werken aan het eigen verhaal, and here we are een jaar verder: HUUUU HUUUUU RACISTEN. Als dat het narratief blijft: zullen we dan ook maar weer stoppen met die malle hoorzittingen?

En dit krijg je er dus van: het kabinet-Schoof I. Schoof mag dingen gaan uitleggen over de plannen, over het beschermen van de rechtsstaat, over zijn rol, over de hoofdlijnen, maar stiekem weten we al wel hoe dit zal gaan. U WERKT SAMEN MET RACISTEN! BENT U OOK RACIST? U BENT EEN RACIST! Ahhh ja, inhoud, wat was je mooi toen je nog bestond. Live om 10.45 uur, later meer, uppies volgen, livestream na de klik.

Update 10:47 - Daar komt-ie. Trots als een Schoof met zeven lullen

Update 10:51 - Schoof vertelt wie Dick Schoof is. Moest een paar dagen nadenken om premier te worden, blabla, kansen pakken

Update 10:55 - Eerste vraag van OPPOSITIELEIDER JETTEN die een grapje maakt over 'Schoof weet alles van ons maar wat weten wij niet van Schoof'. De fitte Jetten was natuurlijk eerder bij de microfoon dan de corpulente Timmerfrans

Update 10:56 - Ah ja, nu gaat het weer over Faber en Klever. RACISMEEEEEEEEEE. Kunnen we de toko al sluiten. Schoof countert: rechtsstaatverklaring, hoofdlijnenakkoord, we kijken vooruit, niemand is racistisch, omvolkingstheorieën zijn geen onderdeel van de lijn. Hij noemt dit: HET KABINET-SCHOOF

Update 11:00 - We gaan effe poepen want deze daywalker van DENK is alweer aan het jeremiëren over hoofddoekjes

Update 11:02 - KLAAR! Nu Timmerfrans met zijn stokpaardje over 'een deel van de Nederlandse bevolking'

Update 11:05 - Korte en ontwijkende antwoorden van Schoof. Dat kan een tactiek zijn om gewoon even weg te rennen voor eerste dronestrikes van de oppositie, of hij weet het gewoon écht niet. Gelukkig komt nu Dassen met een vraag, dan valt de rest van de Kamer ook in slaap

Update 11:08 - Ook vandaag weer het toverwoord: NORMEREN

Update 11:22 - Er wordt een compleet DRAMA gemaakt over hoofddoekjes. U weet wel, het dwangmiddel voor vrouwenonderdrukking. Esmah Allahlah gaat helemaal jihad

Update 11:50 - Schoof ook aangevallen door Wilders, lol. Wilders vindt dat Schoof boos had moeten worden toen er gesuggereerd werd dat er racisten in het kabinet zitten

Update 12:05 - Pfff Wilders twittert het ook: SLAPPE HAP. Eerste debat van z'n eigen premier en Geert twittert hem weg: SLAPPE HAP. Daar hapt Bontenbal op. "Wilders kiest zijn eigen woorden", countert Schoof.

Update 12:54 - Schorsing tot 14.00 uur