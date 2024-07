Het debat over de regeringsverklaring van kabinet Schoof is tot nu toe vooral de EXTRA GROTE OMVOLKINGSSHOW. Na de lunch zullen onder andere Dilan Yesilgöz (VVD) en Pieter Omtzigt (NSC) het woord nemen, dus die zullen wel flink aan de tand gevoeld worden over samenwerking met de PVV en andere loeifoute zaken van dit kabinet. We zijn benieuwd welke kaarten de oppositie allemaal uit haar mouw weet te schudden. In de Volkskrant flirtte Timmermans al met een motie van wantrouwen, dus dat belooft VUURWERK. Alle nodige updates, duiding en relevanter beelden zijn uiteraard te volgen in dit liveblog.

UPDATE 14u48: De lunch is achter de kiezen. Jetten neemt het woord namens D66.

UPDATE 14u49: Zeldzaam goede grap van Jetten over het Nederlands elftal. Jetten heeft kritiek op het feit dat de premier een niet gekozen ambtenaar is. Gaap. Klimaat. Gaap. Onderwijs. Gaap. BTW op boeken. Gaap. Geert Wilders slecht. Gaap.

UPDATE 14u57: Jetten wil OVER GRENZEN HEEN KIJKEN. Mooie knipoog naar Balkenende.

UPDATE 14u59: Van der Plas wil weten waarom Jetten "kabinet Wilders I" zegt en vindt dat hij daarmee Schoof schoffeert. Jetten zegt dat Schoof de komende maanden moet bewijzen dat hij niet aan de leiband van Wilders loopt.

UPDATE 15u02: Discussie tussen Jetten en Eerdmans over klimaat. Voor ons hoeft het niet.

UPDATE 15u04: Yesilgöz aan de beurt. Heeft vaak gedacht dat het niet zou lukken, maar is alles en iedereen dankbaar dat het gelukt is.

UPDATE 15u10: Jetten breekt in over bezuinigingen op innovatie en onderwijs. Dat gaat nogal wat miljarden kosten, zegt D66. Yesilgöz wil de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord afwachten en zegt dat de economie groeit onder het nieuwe kabinetsbeleid. Dassen sluit zich aan en maakt zich zorgen over de kennispositie van Nederland.

UPDATE 15u20: Ook Timmermans komt voor de verandering met een inhoudelijke interruptie, over de bezuinigingen gunstige belastingplannen voor DE RIJKEN. Voorlopig geen omvolkingsshow. Yesilgöz geeft aan dat sommige besluiten pijn doen, maar 'ruimte geven aan ondernemers' valt daar niet onder.

UPDATE 15u26: PvdD verdenkt Yesilgöz ervan een exitstrategie te hebben, al bij het aantreden van het kabinet. Dat noemt de VVD-leider, die met een tactisch verzinsel het vorige kabinet liet vallen, een cynisch uitgangspunt van politiek bedrijven.

UPDATE 15u33: Jimmy Dijk neemt het weer op voor de KLEINE MAN. Zegt dat het helemaal niet moeilijk was voor de VVD om bijvoorbeeld op allerlei zaken de BTW te verhogen in ruil voor belastingvermindering voor rijke ondernemers. Yesilgöz ontkent.

UPDATE 15u38: Bontenbal springt in de bres voor de HYBRIDE WARMTEPOMP. Yesilgöz zegt dat het aan het kabinet is om de toekomst van de subsidie voor die warmtepomp te bepalen.

UPDATE 15u42: Eerdmans vraagt ook naar de BTW. (Dat staat voor 'betalen tegen wil', hoorde ik ooit, red.) Joost maakt zich vermoedelijk zorgen over de duurder wordende kaartjes voor optredens van DJ Jopie.

UPDATE 15u47: Heee het woord "NSB-vlag" is weer gevallen. Jetten vraagt hoe Yesilgöz het vindt dat we een oud-verslaggever van het Zwarte Pietenjournaal naar het buitenland stuurt voor handel. Ook de "niet onomstreden"-uitspraak van Yesilgöz wordt aangehaald. Yesilgöz: iedere partij gaat over haar eigen mensen, ik kijk graag vooruit en beoordeel de ministers op hun daden in de toekomst.

UPDATE 15u53: Ook het woord "omvolkingstheorie" valt weer, dank heer Van Baarle.

UPDATE 16u09: Ouwehand haalt de Tim Hofman-Tweet van Yesilgöz erbij als het gaat over persvrijheid. Deze twee hebben geen gezellig dagje, zie ook video hieronder. Bosma grijpt in.

UPDATE 16u13: Dassen vraagt waarom de VVD niets vraagt over de Zwarte Piet-opmerkingen van minister Klever gisteren. Wuift Yesilgöz weg. De omvolkingsteller slaat weer flink op hol.

UPDATE 16u18: Gniffel, grote woorden over afstand van nazi-theorieën maar Yesilgöz heeft het in het eind van haar betoog over "mijn strijd".

VERDERE UPDATES NA DE BREEK