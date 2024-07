Het debat over de regeringsverklaring, dat tot 19:00 zou duren, wordt om 19:45 hervat. De term OMVOLKING is inmiddels ZESHONDERBILJOEN keer gevallen en voorzitter Bosma wordt almaar ongeduldiger. Iedereen was boos op Wilders, daarna was iedereen boos op Yesilgöz en Omtzigt omdat zij niet zo boos zijn op Wilders en Wilders was zelfs al eventjes boos op Omtzigt. Niets kan ons echter uit het veld slaan, dus wij gaat vrolijk door met STIJLLOZE DUIDING. In akte 3 van dit drama onder andere CAROLINE VAN DER PLAS in haar eerste optreden als lid van de coalitie en mogelijke MOTIE VAN WANTROUWEN tegen Klever en Faber.

Eerdere verslagen HIERRR en HIERRR

UPDATE 19:52: We zijn onderweg, Caroline begint. "De koning zei tegen Mona Keijzer dat hij het fijn vondt om haar weer te zien", wordt vrijwel meteen ontkend door Vak K. Kandidaat-bewindspersonen worden kapotgemaakt door (sociale) media, stelt BBB. Het vertrouwen in de politiek is (door het nieuwe kabinet) gestegen. Shoutout naar het hardgekookte ei in de BH.

UPDATE 20:06: Flauwe interruptie van Jetten, vraagt naar het uitgestelde mestdebat dat moet worden uitgesteld vanwege dit enorm lange debat. De boeren hebben daar last van, zegt hij. Van der Plas: de email-procedure om het debat morgen te houden loopt nog. Jetten: gaat de BBB-minister door met het mestbeleid van Adema? BBB wil niets zeggen.

UPDATE 20:10: Van der Plas strooit met punten van orde zoals Wilders dat met moties van wantrouwen deed. Ze werd even uitgelachen en dat pikt ze niet. "Alsof ik de boeren in de ellende stort als in nu geen uitsluitsel geef. Dat hadden we misschien in het mestdebat gedaan, maar dat wil de oppositie pas na het reces doen." Jetten drijft Caroline op zijn Haags in een hoek en noemt haar nu "Haags".

UPDATE 20:13: Jetten beweert dus dat BBB het debat bewust heeft geschrapt. Het ging volgens BBB om een tijdskwestie. Landbouwminister Rummenie (BBB) zit voor het debat over de regeringsverklaring in Vak K, maar door alle interrupties loopt dat debat uit tot ver na het geplande eindpunt van 19:00.

UPDATE 20:16: The plot thickens, de email-procedure over het verplaatsen van het mestdebat die BBB had aangekondigd heeft volgens CDA niet plaatsgevonden, maar BBB heeft steun voor het debat een half uur van tevoren ingetrokken. Van der Plas weigert een mestdebat morgen toe te zeggen. Dit alles gaat dus NIET over de regeringsverklaring. Eindstand: Van der Plas wil nu niet zeggen of ze een debat morgen steunt. Ze "beschermt haar mensen". Hele rare situatie.

UPDATE 20:28: Interruptie Jetten over stikstof en uitkoopregelingen. BBB vindt het bijzonder dat D66 zich opwerpt als redder van de boeren.

UPDATE 20:39: Dassen (VOLT) werpt de tegenstelling op dat BBB de schoolmaaltijden voor arme kinderen wil afschaffen maar wel geld overheeft voor rode diesel. Van der Plas vindt het een valse tegenstelling en weigert te antwoorden. "Ik trap niet in spelletjes."

Caroline klaar. Verdere updates NA DE BREEK.