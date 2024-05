Kijk nou. Had Fleur Agema toch gelijk. Ronald Plasterk is, áls ze eruit komen, in beeld om premier te worden van het kabinet-Finaleweek I. "Dat vertellen verschillende bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws." Dat betekent in ieder geval dat er flink wat is gemasseerd om de gedeukte relatie met Pieter Omtzigt goed te krijgen, want die zou volgens de nog steeds niet bij de T. teruggekeerde columnist eerder te weinig respect hebben gehad. Maar goed. Heeft Ome Roon eindelijk een keer een goede reden om zijn PvdA-lidmaatschap op te zeggen.