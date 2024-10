Okee laten we maar even beginnen met het goede nieuws: het schiet wel lekker op zo, dit gaat al een stuk sneller dan toen die vorige keer met Chris Jansen. Fleur Agema zei vóór de ministerraad over het gedoe met die noodwet in de Eerste Kamer: "Als het staatsnoodrecht in gaat, wil ik nog wel eens zien wie zo stoer is om het tegen te houden".

En hocus pocus sim sa la bim kijk eens wie er drie uur later niet meer zo stoer is: Fleur Agema zelf. "Na afloop van de ministerraad voegde Agema snel toe dat het geen ‘waarschuwing’ of ‘dreigement’ was aan de Eerste Kamer. ,,Ik heb de grootst mogelijke respect voor de Eerste Kamer. Ik ben helemaal niet zo dat ik dreig. Ik heb niet bedoeld het beeld te scheppen dat ik geen respect heb voor het parlement.” Ze erkende dat ze haar uitspraken van eerder die ochtend met premier Schoof had besproken na afloop van de ministerraad . Ze nam haar woorden niet expliciet terug, maar erkende wel dat ze andere dingen ‘had bedoeld te zeggen’."

Ja noem ons ouderwets maar dit komt niet echt stoer over. Dit is meer slappe hap, de ruggengraat van een banaan, mevrouw heeft NU die noodwet nodig, die kan niet nog een paar weken wachten. Is het misschien een idee dat het kabinet gaat regeren in plaats van eindeloos vergaderen over zijn eigen uitspraken? Sjonge jonge jonge zeg. Werkelijk waar niet te geloven dit.