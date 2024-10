Nou, daar is je asielcrisis: in het kabinet. Marjolein Faber heeft daarnet gezegd dat ze eindelijk de dragende motivering (vermoedelijk een A4'tje met in grote letters 'HET IS CRISIS' erop geprint, red.) voor het inzetten van het noodrecht in de asielcrisis af heeft, en dat ze die aan de fractievoorzitters van de coalitiepartners heeft gestuurd. Vervelend detail: de fractievoorzitters van VVD, BBB en NSC zijn daar nog niet van op de hoogte. "Ze stelt dat de coalitiepartijen nu onderhandelen over de wet, maar de partijleiders van VVD, BBB en NSC zeggen niks van onderhandelingen te weten." Misschien dacht Marjolein Faber alleen maar dat ze een bordje in de tuin bij alle fractievoorzitters in de tuin hoefde te zetten met heel groot 'HIER WORDT GEWERKT AAN UW DRAGENDE MOTIVERING' erop, of is ze gewoon ontzettend moe van al dat harde werken zonder politiek adviseur (of Faber heeft de motivering inderdaad af en stuurt die in de loop van vandaag naar de fractievoorzitters, die daar dan de komende dagen over gaan onderhandelen, zou haar woordvoerder dan kunnen zeggen, maar ja die zit thuis). Hoe dan ook, Marjolein Faber is beleid, haar beleid klopt, there are no Americans in Bagdad, het gaat juist hartstikke goed met de totale puinzooi in dit kabinet.

UPDATE: Faber zegt zojuist dat de dragende motivering TOCH NIET AF is