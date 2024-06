Er ligt: een vraagstuk. Er wordt: heen en weer gemaild. Ze komen er zo een-twee-drie niet uit. Er gaat: nog een mail uit. Naar de hele afdeling. Even de koppen bij elkaar steken as maandag. Besluitvorming volgt later, het betreft in eerste instantie een brainstormsessie. Alle ideeën, rijp en groen, zijn welkom. @Linde, misschien is het een goed idee als communicatie in een vroeg stadium aanhaakt. Heb jij tijd? Alle aanwezigen doen een duit in het zakje, de hele klas mag in een blokuur zijn spreekbeurt houden. De notulen krijgen de omvang van een novelle, hoe langer er gesproken wordt, des te complexer het allemaal begint te lijken. Misschien moeten we in kleiner comité verder. Wegwuivend gebaar. De nieuwe richtlijn interdisciplinair is er niet zomaar. Ik stel voor dat we die volgen. Meer mensen = meer knowhow. Maar wij komen er niet uit. Dat is ook wel weer zo. De juniorbeleidsadviseurs doen er het zwijgen toe, het is aan de oudjes om het voor te stellen. Binnen een minuut is het raak. Soms vraagt een probleem om externe expertise. Misschien is dit wel zo'n geval. Ja, eens. We kunnen wel een frisse blik gebruiken. Groepsbreed geknik. Op de valreep toch nog overeenstemming bereikt. Hebben we nog uren bij KPMG? Ik laat Walter er naar kijken, maar in principe mag dat het probleem niet zijn.

Rinse, repeat.

Slotsom: "De Nederlandse overheid maakt de laatste jaren fors meer gebruik van de diensten van grote consultancybureaus. In 2022 maakte de overheid ruim 201 miljoen euro over aan onder meer Deloitte, KPMG en PWC. Dat bedrag is vier keer zo hoog als in 2018."