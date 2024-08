Nou wat blijkt die hardwerkende Nederlander waar de Telegraaf-lezer zo graag over leest is hoogstwaarschijnlijk geen Telegraaf-lezer want die is gewoon een lui varken op zoek naar catharsis. Australië heeft een wet in het leven geroepen die werkgevers verbiedt buiten kantooruren te 'storen' en 66% van deze halve communisten kan niet wachten tot hier hetzelfde gebeurt. Heel Holland verrechtst behalve de T. Kan iemand dit in godsnaam duiden?