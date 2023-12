In plaats voor Gaza hadden ze bij Buitenlandse Zaken beter kunnen demonstreren voor hun collega's een paar honderd meter verderop bij Volksgezondheid. Nadat eerder deze week bleek dat ambtenaren op het ministerie van Ernst Kuipers (D66) rondlopen met zelfmoordgedachten wegens pesten, intimidatie, giftige werksfeer en ander grensoverschrijdend gedrag van leidinggevenden blijkt de beerput nog dieper en viezer. In 24 uur kreeg de FNV na een oproep 150 nieuwe meldingen van ambtenaren over het ministerie. Wat blijkt: Kuipers heeft onderzoek naar de misstanden beloofd maar nu wordt klagers specifiek gevraagd op welke afdeling en onder welke leidinggevende ze vallen wat natuurlijk niet prettig klaagt. VWS kan zo blijkt dus echt helemaal niets. De vakbond stapt nu naar de Arbeidsinspectie.

Update 15:09 - Secretaris-Generaal Marcelis Boereboom - de hoogste ambtenaar van het ministerie - stapt op. In zijn afscheidsbericht verwijst hij naar de problemen met een veilige werkomgeving: "De kracht en de energie die dit de komende periode van mij vraagt, kan ik helaas fysiek niet opbrengen." In een vorig leven was Boereboom Toeslagen-topman.