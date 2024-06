Tijdsintensieve onderzoeksjournalistiek bij de Volkskrant, of nu ja, in opdracht van de Volkskrant, uitgevoerd door de jongens en meisjes van Ipsos I&O. Zag zes maanden geleden nog de helft van de natie het als een morele plicht om vluchtelingen op te vangen, inmiddels gaat het om 39 procent. Nog veel opvallender: ook de achterban van GroenLinks-PvdA schuift op, van 91 naar 83 procent. Je zou bijna zeggen dat er een omwenteling gaande is.

Of, zoals de Volkskrant schrijft: "De besmuiktheid is er wel van af. Het zelfbeeld van Nederland als een barmhartig land liep een half jaar geleden al krassen op."

Wat dat nou behelst, zo'n verrechtsing, wordt duidelijkheid aan de hand van dit onderzoek (heuse wetenschap) uit 2019. Hartstikke slecht nieuws voor 'inert entities such as rocks' dus, maar daar hoor je die rechtse rakkers van DPG niet over.