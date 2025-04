Het racismedebat, kent u dat nog, een soort migratiedebat, maar dan over racisme, en zonder debat. Afijn, hoog tijd dat eens te beslechten, op basis van een grafiek uit een vandaag verschenen SCP rapport over Nederlanders en hun opvattingen over migratie (hele ding hier, ingekorte versie voor luiwammesen hier). Want ja, wanneer ben je nou eigenlijk een gore racist - nou, als je vindt dat witte/blanke (omcirkelen waar je niet superdroevig van gaat doen, het is maar taal, red.) migranten hier welkom zijn, maar migranten met een andere huidskleur niet. Dat is op basis van bovenstaande grafiekje ongeveer één procent van de bevolking, en aanzienlijk minder dan twintig jaar eerder. Een verwaarloosbaar fenomeen kortom, dat ook nog eens afneemt (maar uiteraard gewoon naar nul moet). Tevens opmerkelijk, interessant: bovenin de grafiek de groep die graag veel migranten wil opnemen. Daar speelt ras helemaal geen rol (goed zo), maar het is wel merkwaardig dat deze groep steeds groter wordt. Dat lijkt grotendeels performatief: hunnie tegen migratie, dus wij ontzettend vóór migratie. Terwijl: migratie wordt vaak ingegeven door armoede of oorlog, dus een voorkeur voor veel migratie betekent automatisch een voorkeur voor veel honger, moord, wapengekletter, kindersterfte, bloeddorst. Wat voor gratuite dwaas ben je dan eigenlijk?