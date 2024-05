Met het belagen van de frikadel heeft de wolf dan toch de vette lijn overschreden. Een kabinetsreactie kon niet uitblijven en die is er nu: minister voor Stikstof & Wolvenproblematiek Christianne van der Wal verklaart - in Europees verband - de oorlog aan de wolf. Ze gaat meestemmen met het EU-voorstel om de canis lupus van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’ te categoriseren. Dat moet het makkelijker maken het beest aan te pakken want dat is nu niet zo simpel. Een en ander doet ze na advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) die ook iets anders opvalt; de wolf POLARISEERT!