Het pizzaberaad in de coalitie gaat weer niet door! Tenminste dat zeggen bronnen tegen het AD, en van bronnen die dingen tegen AD zeggen weten we inmiddels dat ze misschien wel gewoon iets tegen het AD zeggen dat ze alleen maar van journalisten hebben gehoord. Voor wie het vergeten was: het pizzaberaad werd twee crises geleden bedacht om de sfeer in de coalitie te verbeteren. "Het eerste ‘pizza-beraad’ werd al geannuleerd, toen nog omdat er verdeeldheid was over het asielrecht. En niemand heeft het idee voor een bijeenkomst daarna nog geopperd. Zoals een bron zegt: ,,Wat heeft het ook voor zin? Elke week is er wel weer iemand die zich niet kan inhouden.”" Elke week? Elke dag! Zie gisteravond op X, voorheen Twitter, waar Geert Wilders (niet van NSC) en Eric van der Burg (ook niet van NSC) reageerden op het flitsbezoekje van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken aan MinBuza Caspar Veldkamp (wel van NSC). U weet wel, dat is dezelfde Caspar Veldkamp die heeft beloofd Bibi Netanyahu op te pakken zodra die voet op Nederlandse bodem zet. Rijsttafelberaad in 3,2,1...