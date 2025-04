INSANE market action right now. Market exploded higher on a headline attributed to Kevin Hassett. And now nobody can figure out where it came from and the markets are diving again. An 8% surge and then a 3.5% plunge in a matter of seconds pic.twitter.com/HAcWqgrrch

Bizar momentje op een bizarre dag. Opeens begonnen heel veel accounts te twitteren dat Kevin Hassett, Director of the National Economic Council, gezegd zou hebben dat Trump aan het overwegen was de invoering van de importheffingen met 90 dagen uit te stellen.

Resultaat: alle beurzen weer omhoog.

Probleempje: de bron was kennelijk onderstaande video, waarin Kevin Hassett helemaal niet zegt dat Trump uitstel overweegt. Sterker nog, Trump Truthte eerder vandaag dat iedereen die aan hem twijfelt een PANICAN is. En een PANICAN is dan weer een lid van een nieuwe partij (vermoedelijk zijn eigen Republikeinse partij) die is gebaseerd op zwakke en domme mensen. Hoe dan ook zit Wall Street op dit moment weer vol PANICANs, want de Dow Jones en de S&P staan weer gewoon in de min.

Update 16:44 - Het X-account van de regering-Trump is nu druk aan het spammen dat de 90-dagen-uitspraak fake news is.

Update 17:33 - Damn. Trump kondigt EXTRA importheffingen van 50% aan voor China als reactie op de 34% importheffingen die China als vergelding heeft opgeworpen. Gaan morgen in als China de importheffingen doorzet.