Uitgestorven diersoort duikt op in China
Nature is healing
En maar doen als robothonden geen use case hebben WAT IS DIT DAN. Nee maar even, de Chinese UniTree-robothond loopt al voor op Boston Dynamics' Spot, en wel omdat ze 'em op wielen gezet hebben. Maar nu ze er een zacht, stootproef rubberen triceratops-kalf omheen gevouwen hebben is de wedstrijd voorlopig wel even beslecht. Meer ongein na de breek.
Dit is geweldig?
Andere UniTree ongein
可変形ドローンを背負って運び、背中から飛行させる人型ろボット— T.Yamazaki (@ZappyZappy7) October 15, 2025
異なる移動機能を備えたロボットを組み合わせ、緊急事態発生現場へ到達する方法の研究https://t.co/BqC9IeVFGx#humanoid #transformable #drone #locomotion #emergency #collaboration #TII #caltech pic.twitter.com/VYVEyAZxfj
