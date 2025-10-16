achtergrond

Uitgestorven diersoort duikt op in China

Nature is healing

En maar doen als robothonden geen use case hebben WAT IS DIT DAN. Nee maar even, de Chinese UniTree-robothond loopt al voor op Boston Dynamics' Spot, en wel omdat ze 'em op wielen gezet hebben. Maar nu ze er een zacht, stootproef rubberen triceratops-kalf omheen gevouwen hebben is de wedstrijd voorlopig wel even beslecht. Meer ongein na de breek.

Dit is geweldig?

Andere UniTree ongein

Tags: China, UniTree, robothond
@Spartacus | 16-10-25 | 18:45 | 33 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

