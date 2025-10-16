En maar doen als robothonden geen use case hebben WAT IS DIT DAN. Nee maar even, de Chinese UniTree-robothond loopt al voor op Boston Dynamics' Spot, en wel omdat ze 'em op wielen gezet hebben. Maar nu ze er een zacht, stootproef rubberen triceratops-kalf omheen gevouwen hebben is de wedstrijd voorlopig wel even beslecht. Meer ongein na de breek.