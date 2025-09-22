achtergrond

Chinese UniTree humanoïde bijna niet neer te krijgen en zo wel staat hij onmiddellijk weer op

Clanker chink echt niet te stoppen

Ja sorry hoor maar het gaat weer eens te snel allemaal. Bovendien zet dit de Amerikaanse evenknie Atlas van Boston Dynamics voor de mediaconsument toch opnieuw op achterstand. Atlas kan ook heus dingen (na breek), en het ziet er allemaal zelfs meer solide en vloeiend uit. Maar het spelplezier lijkt te ontbreken, en dat wint of verliest de wedstrijd.

Vanuit zijn clown opzoek naar zijn struikel

Atlas oogt nog altijd beter, maar doet minder en bovendien langzamer

Tags: UniTree, G1, Atlas
@Spartacus | 22-09-25 | 17:50 | 140 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

