Ja sorry hoor maar het gaat weer eens te snel allemaal. Bovendien zet dit de Amerikaanse evenknie Atlas van Boston Dynamics voor de mediaconsument toch opnieuw op achterstand. Atlas kan ook heus dingen (na breek), en het ziet er allemaal zelfs meer solide en vloeiend uit. Maar het spelplezier lijkt te ontbreken, en dat wint of verliest de wedstrijd.