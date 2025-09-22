Chinese UniTree humanoïde bijna niet neer te krijgen en zo wel staat hij onmiddellijk weer op
Clanker chink echt niet te stoppen
Ja sorry hoor maar het gaat weer eens te snel allemaal. Bovendien zet dit de Amerikaanse evenknie Atlas van Boston Dynamics voor de mediaconsument toch opnieuw op achterstand. Atlas kan ook heus dingen (na breek), en het ziet er allemaal zelfs meer solide en vloeiend uit. Maar het spelplezier lijkt te ontbreken, en dat wint of verliest de wedstrijd.
Vanuit zijn clown opzoek naar zijn struikel
New look at Unitree's combat robot 🤖— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 16, 2025
Bounced up pretty quick 😳 pic.twitter.com/9ccDzUTgQC
Atlas oogt nog altijd beter, maar doet minder en bovendien langzamer
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Spartacus | 31-10-24 | 20:00 | 99 reacties
Ook dat nog: Bost Dynamics' nieuwe humanoïde Atlas vervangt arbeiders
Dit is dus niet die fenomenale oude Atlas, maar de nog fenomenalere, vol-elektrische nieuwe Atlas.
@Spartacus | 19-01-23 | 19:05 | 76 reacties
Boston Dynamics' Atlas vervangt De Bouwvakker
Nou working class heroes, daar gaan jullie