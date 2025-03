Begin deze maand deed de bovenstaande Chinese Unitree G1 al een respectabele Kung Fu-trap, en nu weer een novum voor humanoids: de zijwaartse salto. Ondanks dat Dynamics' Atlas nog altijd geavanceerder is blijft het de PR-strijd verliezen. En voor de eerste beelden van Atlas in een kort, maar vloeiende sprintje moest u het gisteren doen met het onderstaande fragment in de presentatie van NVIDIA. Boston, doe eens moeite, de markt leidt zichzelf niet. Nieuwe video bovenstaand, Boston Dynamics laat eindelijke zien wat het kan, en dat is een hoop zeg.