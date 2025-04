Ja voor iedereen die op een normale dag hoopte omdat China in zou binden na Trumps oorspronkelijke heffing van 34%: niet gisteren en ook niet vandaag. China reageerde namelijk met een eigen heffing van 34% die aanstaande vrijdag in zal gaan, waarop Trump weer dreigde zijn heffingen MORGEN te verhogen naar 50% als China die 34% niet terugtrekt. En weer dáárop reageert China nu met: de handelsdood of de gladiolen. De Financial Times schrijft: "“If the US proceeds with implementing these escalated tariff measures, China will resolutely take countermeasures to safeguard its own rights and interests,” the commerce ministry spokesperson said on Tuesday. “If the US insists on going its own way, China will fight to the end,” the spokesperson said. (...) “The US threat to further escalate tariffs is a mistake compounded by another mistake and once again exposes the coercive nature of the US side,” said the ministry spokesperson. “China will never accept this.” Beijing backed up the threat of retaliation by fixing the exchange rate of its currency, the renminbi, at Rmb7.20 per dollar — the lowest since September 2023 — in a sign it could use depreciation to offset Trump’s tariffs."

Wereldwijde markten sloten gisteravond bijna allemaal met een heel bescheiden stijging of stegen hedenochtend heel bescheiden bij opening, soms zelfs met een 0 achter de komma. Maar GROEN IS GROEN en ondanks een ongekende waardeverdamping geeft het de belegger toch moed dat BLACK MONDAY afgewend was. Echter, riemen vast als Trump morgen inderdaad z'n heffing van 50% op China instelt, en China daar vervolgens weer op reageert.

Naschrift 08:39 - Volgens twee bronnen bekend met de kwestie heeft Elon Musk hoogstpersoonlijk geprobeerd Trump weg te bewegen van zijn agressieve heffingsbeleid, tot nu toe zonder succes.