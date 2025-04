Lang verhaal lang: gisteren overdag stonden Westerse beurzen allemaal weer in 't groen en Europese beurzen sloten in 't groen, maar de Amerikaanse beurzen maakten het nieuws nog mee dat Trump zijn gedreigde 104% tegen China vandaag daadwerkelijk zou starten, en daarmee sloten zij toch weer in het rood. En wat de Europese beurzen bij opening doen hoort u hier rond 09:00. Maar, nog zwaarder getroffen zijn de echte ROOIEN, want China's buitenlandse yuan kelderde tot z'n laagste koers sinds de lancering in 2010: "China's offshore yuan hit its lowest level since it started trading in 2010, at 7.3815 per dollar. It was last down 1.05% against the greenback to 7.423 per dollar." Ook openden alle Aziatische beurzen opnieuw in het rood.

Het blijft natuurlijk gewoon een staaltje blufpoker; wie knippert als eerst? En Trump leek gisteren op een Gala onderstaand nog altijd in topvorm en - zoals gebruikelijk - schijnbaar volledig onaangetast door de fluctuerende markten. Hij lijkt nog altijd zelfverzekerd als vanouds, en ja, dat is eigenlijk het enige waar het in zo'n wedstrijdje om draait. WORDT VERVOLGD.

UPDATE 13:10 - China verhoogt heffingen van 34% met 84 naar 118%.