We citeren sociaal-cultureel vakblad CVandaag.nl: "Op 25 november evangeliseerden zo’n 35 christelijke jongeren op Utrecht Centraal. (...) Als de jongeren ongeveer drie kwartier aan het zingen zijn en flyers uitdelen aan voorbijgangers, komen er handhavers van NS op hen af, zo vertelt Ruben. “Drie van hen keken ons al een tijdje nors aan. Sommigen van ons waren aan het zingen en anderen deelden flyers uit. Dat laatste vonden ze bepaald niet oké. Tegen ons werd gezegd dat het ‘propaganda’ was. We moesten de foldertjes wegdoen. Ook de foldertjes die op de piano lagen en voorbijgangers zelf konden pakken, moesten we weghalen."

Een woordvoerder van de NS laat weten dat "demonstraties en manifestaties, ongeacht de inhoud, op een station onwenselijk te vinden. Een station is in principe gebouwd om heel veel mensen door te laten stromen. Met een demonstratie creëer je dus precies het tegenovergestelde, namelijk dat je mensen niet kan laten doorstromen. We zijn een OV-knooppunt en we willen dat dat veilig bereikbaar is."

Ja, waar dit uiteindelijk gewoon op neerkomt is natuurlijk: 'Demonstraties met teveel mankracht en popcultureel momentum staan we toe omdat we zelf te weinig mankracht hebben om het te voorkomen en we bovendien zelf ook ontvankelijk zijn voor dat popculturele momentum. En die paar makke, zingende christenen rammen we gewoon van het perron, puur omdat het kan.'

Maar wie erft de wereld?