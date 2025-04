Leo Beenhakker begon zijn lange carrière als voetbaltrainer bij de grootste club van Epe: sv Epe. Hij degradeerde. Later werd hij wel meerdere keren kampioen met de grootste club van de wereld: Real Madrid. Ook was hij coach van Feyenoord, Ajax, het Nederlands elftal, Grasshoppers, Saoedi-Arabië, Vitesse, Polen en een boel andere clubs en landen. Dieptepunt: die keer dat de allergrootste - Johan Cruijff - naast Don Leo in de dug-out kwam zitten om uit te leggen hoe het spelletje werkt. Terwijl Leo dat zelf natuurlijk ook wel wist. Leo was een kerel van goud met het hart op de tong. Hij is 82 jaar oud geworden. RIP, trainert.